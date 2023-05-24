Колосков: мне бы хотелось, чтобы Ларин продолжил работать на благо российского футбола

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о смягчении приговора Николаю Ларину.
«Выход из тюрьмы — это замечательная новость прежде всего для самого Ларина. А для нас она просто хорошая. Я доволен и очень рад за Николая — его можно поздравить.
Мне бы хотелось, чтобы Ларин продолжил работать на благо российского футбола. Это грамотный, знающий и опытный человек. Но решение будет зависеть от него и работодателей», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Напомним, сегодня, 24 мая, бывший директор «Чертаново» Николай Ларин был освобождён из-под стражи. Мосгорсуд принял апелляцию защиты. На состоявшемся накануне заседании Ларин лично выступил по апелляции на приговор суда, попросив назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
- 24 мая 2023
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