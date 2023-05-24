Гаджиев рассказал о причинах, помешавших махачкалинскому «Динамо» пройти лицензирование

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил, почему клуб не получил лицензию РФС I, которая позволяет участвовать команде в стыковых матчах за право выхода в РПЛ и матчах Российской Премьер-Лиги.
«Заявку на получение лицензии для участия в стыковых матчах не подавали. Всё связано с невозможностью установить систему Fan ID и с тем, что мы не смогли подтвердить нашу финансовую обеспеченность», – цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, «Динамо» (Махачкала) занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 32 турах. Отставание от первой четвёрки составляет четыре очка. Ранее Российский футбольный союз (РФС) отказал в выдаче лицензий РФС I или II клубам «Арсенал», «Томь», «Олимп-Долгопрудный», «Металлург», «Форте» и «Строгино».
- 24 мая 2023
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