Кузнецов: дисквалифицировать Соболева на четыре матча — абсолютно справедливое решение!

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.
«Дисквалифицировать Соболева на четыре матча — абсолютно справедливое решение! И Роше отменили красную тоже верно. Такие жесты на уровне РПЛ не показывают никогда — это была чистая Медиалига. Тут часто всё направлено на какие-то безумные поступки и хайп. В профессиональном футболе такого быть не должно, поэтому подобные выходки должны жёстко наказываться», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, Александр Соболев в матче чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) сфолил на Виллиане Роше и показал тому неприличный жест, за что был удалён. Защитник красно-синих тогда также был удалён за ответный аналогичный жест, но по решению заседания КДК красная карточка и удаление бразильца были отменены. Соболев получил дисквалификацию на четыре матча.
- 24 мая 2023
-
23:17
-
23:01
-
22:45
-
22:41
-
22:36
-
22:36
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:00
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:26
-
21:26
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:00
-
20:00
-
19:41
-
19:35
-
19:34