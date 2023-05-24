Кузнецов: дисквалифицировать Соболева на четыре матча — абсолютно справедливое решение!

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

«Дисквалифицировать Соболева на четыре матча — абсолютно справедливое решение! И Роше отменили красную тоже верно. Такие жесты на уровне РПЛ не показывают никогда — это была чистая Медиалига. Тут часто всё направлено на какие-то безумные поступки и хайп. В профессиональном футболе такого быть не должно, поэтому подобные выходки должны жёстко наказываться», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Александр Соболев в матче чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) сфолил на Виллиане Роше и показал тому неприличный жест, за что был удалён. Защитник красно-синих тогда также был удалён за ответный аналогичный жест, но по решению заседания КДК красная карточка и удаление бразильца были отменены. Соболев получил дисквалификацию на четыре матча.