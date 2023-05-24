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«Never say never again». Николай Ларин — на вопрос о возвращении в футбол

«Never say never again». Николай Ларин — на вопрос о возвращении в футбол
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Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин ответил на вопрос, готов ли он вернуться в футбол.

«Если честно, самые ближайшие планы раскрывать не буду. А так я выбираю, конечно же, футбол и поездку. Я ещё не решил, будет ли это поездка в Воронеж на матч «Факела» с «Крыльями» или посещение одного или двух матчей в Москве, которые, к сожалению, в это же время. Я пока не знаю, будет видно в ближайшее время.

Что касается вероятности возвращения в футбол, я долго об этом думал. Never say never again. Может быть. Говорить «нет» я не буду. Но и говорить «да» я пока не настроен», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Николай Ларин сегодня, 24 мая, был освобождён из-под стражи. Мосгорсуд принял апелляцию защиты экс-директора «Чертаново».

Первые слова Николая Ларина после освобождения из СИЗО. Видеоролик:

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