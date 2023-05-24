Николай Ларин: очень эмоционально воспринял решение суда. Справедливость восторжествовала

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Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как воспринял решение суда об отмене ареста.

«Первая мысль, когда узнал о решении суда? Очень эмоционально воспринял. Считаю, что справедливость восторжествовала. Самое главное, что суд поступил справедливо», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Николай Ларин сегодня, 24 мая, был освобождён из-под стражи. Мосгорсуд принял апелляцию защиты экс-директора «Чертаново». На состоявшемся накануне заседании Ларин лично выступил по апелляции на приговор суда, попросив назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее прокурор запросил ужесточение наказания для Ларина, которому грозили три года колонии и взыскание 20 млн рублей.

Первые слова Николая Ларина после освобождения из СИЗО. Видеоролик: