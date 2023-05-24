Деменко: «Ростов» поплыл, пропала мотивация. Возможно, произошёл психологический надлом

Бывший футболист «Ростова» Максим Деменко высказался о выступлении команды в последних турах Российской Премьер-Лиги.
«Ростов» поплыл. Я сам переживал за команду, и я сказал как-то, что «Ростов» играет на максимуме. Карпин вытягивает сейчас футболистов. После игры с «Краснодаром» я был поражён просто, если проигрываешь после первого тайма, всё равно в раздевалке должны быть амбиции, но увидел, что пропала мотивация. Где-то внутри коллектива должен быть лидер, понятно, что лидер «Ростова» — Карпин, но на поле всё-таки должен был заводила. Тут осталось два тура, пройти такой сезон и так просто отдавать игры без борьбы… Это не тот «Ростов». Возможно, произошёл психологический надлом.
Я всё равно переживаю, наши земляки ростовские, да и сам был в команде. Хочу, чтобы команда радовала под конец сезона победами», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».
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