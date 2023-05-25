Индзаги выиграл седьмой трофей в тренерской карьере

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в третий раз в тренерской карьере выиграл Кубок Италии, больше в турнире побеждали только Свен-Йоран Эрикссон, Массимилиано Аллегри и Роберто Манчини (у каждого по четыре Кубка).

всего в активе 47-летнего специалиста семь трофеев. В качестве главного тренера «Лацио» он однажды взял Кубок Италии (2019) и два раза побеждал в матче за Суперкубок страны (2017, 2019). Ещё четыре кубковые награды Индзаги взял с «Интером»: дважды Кубок (2022, 2023) и дважды Суперкубок (2021, 2022).

В текущем сезоне у Индзаги может появиться ещё один трофей, самый престижный в клубном футболе. 10 июня его «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Напомним, несколько минут назад в Риме «Интер» одержал волевую победу в финальном матче Кубка Италии с «Фиорентиной» (2:1). Быстрый гол форварда «фиалок» Николаса Гонсалеса (третья минута) не смутил подопечных Симоне Индзаги. Ещё до свистка на перерыв Лаутаро Мартинес оформил дубль. На 29-й минуте аргентинцу ассистировал Марсело Брозович, а на 37-й удобный прострел исполнил Николо Барелла. Во втором тайме игроки «Интера» защитили добытое преимущество, ещё на год прописав главную награду турнира в Милане.