«Брайтон» впервые в истории пробился в еврокубки

«Брайтон» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в отложенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги, благодаря чему гарантировал себе билет в Лигу Европы. Таким образом, «чайки» впервые в истории примут участие в еврокубках.

Команда Роберто Де Дзерби, занимающая шестое место в таблице АПЛ, набрала 62 очка за один тур до конца сезона и стала недосягаемой для «Астон Виллы» (58 очков). Выше шестой строчки «Брайтон» уже не поднимется, поскольку отставание от «Ливерпуля» также составляет четыре очка.

«Брайтон» был основан 24 июня 1901 года, но никогда ранее этому клубу не удавалось пробить дорогу в еврокубки.

Что касается результата матча с «Манчестер Сити», на гол Фила Фодена у «чаек» нашёлся ответ в виде точного удара Хулио Энсисо.