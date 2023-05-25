Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Атлетико», ведя в счёте 3:0 к 64-й минуте, упустил победу над идущим 19-м «Эспаньолом»

В ночь с 24 на 25 мая на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне прошёл матч 36-го тура чемпионата Испании. Встретились местный «Эспаньол» и мадридский «Атлетико». Финальный свисток Марио Мелеро Лопеса зафиксировал результативную ничью — 3:3.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте: с передачи Марио Эрмосо отличился Сауль.

Гол Сауля. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Под занавес первого тайма Антуан Гризманн удвоил преимущество своей команды.

Гол Гризманна. Видеоролик:

В начале второго тайма Янник Феррейра Карраско довёл счёт до разгромного.

Гол Карраско. Видеоролик:

Однако «Эспаньол» не собирался сдаваться: на 64-й минуте точный удар после передачи Алеша Видаля удался Сесару Монтесу.

Гол Монтеса. Видеоролик:

На 76-й минуте Хоселу реализовал пенальти, доведя отставание до минимума. А уже через три минуты Винисиус Соуза с передачи всё того же Видаля счёт сравнял.

«Атлетико» набрал 73 очка и занимает в турнирной таблице третье место. «Эспаньол» (35) — 19-й.