«Атлетико», ведя в счёте 3:0 к 64-й минуте, упустил победу над идущим 19-м «Эспаньолом»

В ночь с 24 на 25 мая на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне прошёл матч 36-го тура чемпионата Испании. Встретились местный «Эспаньол» и мадридский «Атлетико». Финальный свисток Марио Мелеро Лопеса зафиксировал результативную ничью — 3:3.
Счёт в матче был открыт на 21-й минуте: с передачи Марио Эрмосо отличился Сауль.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Под занавес первого тайма Антуан Гризманн удвоил преимущество своей команды.
В начале второго тайма Янник Феррейра Карраско довёл счёт до разгромного.
Однако «Эспаньол» не собирался сдаваться: на 64-й минуте точный удар после передачи Алеша Видаля удался Сесару Монтесу.
На 76-й минуте Хоселу реализовал пенальти, доведя отставание до минимума. А уже через три минуты Винисиус Соуза с передачи всё того же Видаля счёт сравнял.
«Атлетико» набрал 73 очка и занимает в турнирной таблице третье место. «Эспаньол» (35) — 19-й.
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