Андрей Шевченко оценил нынешний сезон для «Милана»

Экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды в полуфинале Лиги чемпионов с «Интером» (0:2 – дома, 0:1 – на выезде).
«Поражение «Милана» в Лиге чемпионов? Это было тяжело, но «Интер» заслуженно победил, особенно в первые 15 минут они показали красивый футбол. Но это был хороший сезон для «Милана», несмотря на многие трудности, до полуфинала. «Милан» претендует на четвёртое место в чемпионате Италии, они дошли до полуфинала Лиги чемпионов и проводят хороший сезон. Пиоли — отличный тренер для меня, в прошлом году он выиграл Серию А, играя очень хорошо, надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Шевченко Pianetamilan.
В финальном матче Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Манчестер Сити».
11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть:
- 25 мая 2023
-
02:00
-
01:55
-
01:42
-
01:22
-
00:59
-
00:54
-
00:48
-
00:31
-
00:30
-
00:20
-
00:12
-
00:04
- 24 мая 2023
-
23:59
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
23:01
-
22:45
-
22:41
-
22:36
-
22:36
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:00
-
21:33
-
21:32
-
21:30