Андрей Шевченко оценил нынешний сезон для «Милана»

Экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды в полуфинале Лиги чемпионов с «Интером» (0:2 – дома, 0:1 – на выезде).

«Поражение «Милана» в Лиге чемпионов? Это было тяжело, но «Интер» заслуженно победил, особенно в первые 15 минут они показали красивый футбол. Но это был хороший сезон для «Милана», несмотря на многие трудности, до полуфинала. «Милан» претендует на четвёртое место в чемпионате Италии, они дошли до полуфинала Лиги чемпионов и проводят хороший сезон. Пиоли — отличный тренер для меня, в прошлом году он выиграл Серию А, играя очень хорошо, надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Шевченко Pianetamilan.

В финальном матче Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Манчестер Сити».

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