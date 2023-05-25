«Барселона» сможет заработать на продаже «Зенитом» Малкома за более чем € 40 млн

«Барселона» сможет получить часть денег от продажи «Зенитом» нападающего Малкома за более чем € 40 млн, сообщает Mundo Deportivo. Ранее о возможном трансфере игрока, которым интересуются английские «Арсенал», «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ», написало издание 90min.

Малком выступал в «Барселоне» в сезоне-2018/2019, а затем «Зенит» приобрёл игрока за € 40 млн и заплатил ещё € 5 млн в виде бонусов. Испанский клуб в соглашении о продаже предусмотрел, что получит часть средств от дальнейшего перехода бразильца при условии, что сумма сделки будет выше, чем цена прошлого трансфера. Продажа «Зенитом» Малкома, получившего в этом году российский паспорт, поможет «Барселоне» при соблюдении финансового фэйр-плей.

26-летний футболист в нынешнем сезоне забил 26 голов и сделал девять результативных передач в 33 сыгранных матчах за петербургский клуб.