Тен Хаг — о «Челси»: деньги не работают, когда нет правильной стратегии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о проблемах «Челси» после смены владельцев клуба.
«Деньги не работают, когда нет правильной стратегии. На данный момент, скажем так, происходит централизация хороших игроков, лучших менеджеров, а также денег, и всё это здесь, в Великобритании. Это создаёт отличную и жёсткую конкуренцию. У вас могут быть деньги, но вы должны тратить их с умом. Кроме того, вам нужна стратегия, стоящая за этим, потому что в противном случае деньги не будут работать», — приводит слова тен Хага Daily Mail.
На данный момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 43 очка. Впервые за семь лет команда не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.
Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ:
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