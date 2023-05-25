«Фиорентина» — «Интер»: видео всех голов в финале Кубка Италии

Миланский «Интер» на стадионе «Олимпико» в Риме победил «Фиорентину» в финале Кубка Италии со счётом 2:1. «Нерадзурри» выиграли трофей во второй раз подряд.
В полуфинале «Фиорентина» по сумме двух матчей преодолела сопротивление «Кремонезе» (2:0 и 0:0). «Интер», в свою очередь, переиграл «Ювентус»: после ничьей на поле «Юве» (1:1) команда Симоне Индзаги одолела «старую синьору» дома со счётом 1:0.
Первый гол в финале уже на 3-й минуте забил нападающий флорентийцев Николас Гонсалес.
«Интер» отыгрался на 29-й минуте: Лаутаро Мартинес забил гол с передачи Марсело Брозовича.
А уже на 37-й минуте миланцы отправили в ворота «Фиорентины» гол, оказавшийся победным. Лаутаро Мартинес оформил дубль, отличившись во второй раз после паса Николо Бареллы.
Полный обзор финала и кадры послематчевой церемонии награждения.
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