Заварзин предложил дисквалифицировать Соболева на пять матчей

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал дисквалификацию нападающего красно-белых Александра Соболева за поведение в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).
«Если бы у меня была возможность, я бы Соболева дисквалифицировал на пять игр. Конечно, все справедливо. Надо головой соображать, на него мальчишки смотрят. Согласно регламенту ему дали четыре игры. То, что хотел то и получил», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».
В среду, 24 мая, КДК РФС принял решение о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев будет дисквалифицирован на 4 матча за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Защитник красно-синих тогда также был удалён за ответный аналогичный жест, но по решению заседания КДК красная карточка и удаление бразильца были отменены.
- 25 мая 2023
-
03:41
-
03:30
-
03:20
-
03:15
-
03:00
-
02:42
-
02:25
-
02:23
-
02:00
-
01:55
-
01:42
-
01:22
-
00:59
-
00:54
-
00:48
-
00:31
-
00:30
-
00:20
-
00:12
-
00:04
- 24 мая 2023
-
23:59
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
23:01
-
22:45
-
22:41
-
22:36
-
22:36
-
22:30
-
22:30
-
22:26