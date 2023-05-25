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Заварзин предложил дисквалифицировать Соболева на пять матчей

Заварзин предложил дисквалифицировать Соболева на пять матчей
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал дисквалификацию нападающего красно-белых Александра Соболева за поведение в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

«Если бы у меня была возможность, я бы Соболева дисквалифицировал на пять игр. Конечно, все справедливо. Надо головой соображать, на него мальчишки смотрят. Согласно регламенту ему дали четыре игры. То, что хотел то и получил», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

В среду, 24 мая, КДК РФС принял решение о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев будет дисквалифицирован на 4 матча за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Защитник красно-синих тогда также был удалён за ответный аналогичный жест, но по решению заседания КДК красная карточка и удаление бразильца были отменены.

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