Семак ответил на вопрос о возможности попробовать свои силы в зарубежном чемпионате

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, есть ли у него желание попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

«Зарубежный чемпионат? Вопрос в том, куда ехать и зачем? Не поедут же наши ведущие игроки в средний европейский клуб для того, чтобы просто там играть. Им же интересно выступать в сильных клубах, выигрывать титулы. Есть хорошее в этом плане предложение — они едут. То же самое относится и к тренерам. Чтобы уехать из России, должно появиться более интересное предложение из более сильного чемпионата. Где, к слову, и своих сильных тренеров хватает», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Семак привёл «Зенит» к чемпионству в РПЛ.

Специалист возглавил «Зенит» с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.