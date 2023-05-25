Шавло: теперь Соболева будут больше провоцировать

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о дисквалификации форварда красно-белых Александра Соболева за непристойный жест в адрес Виллиана Роши в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).
«Могли бы восемь матчей дисквалификации дать Соболеву, но дали только половину. Хочу сказать Александру, чтобы он нервы свои берег и не реагировал так на поле, потому что он подводит команду. Сейчас «Спартак» как никогда нуждается в голах, в форварде. Соболев — забивной нападающий. Форвардов не берегут, их бьют, кусают, провоцируют. После того, как Соболев себя проявил в дерби, его будут больше провоцировать. С этим как-то надо мириться и отвечать голами. Наказание серьезное, Александр еще в Кубке России получил дисквалификацию, 10 игр не играет, а команда от этого страдает. Соболев не только себе нанёс ущерб, но и болельщикам. Конечно, сейчас для «Спартака» отсутствие Соболева — это серьезная проблема, потому что он забивает. Соболев и Промес — два человека, которые в основном забивают. Надеюсь, Бальде себя проявит», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».
В среду, 24 мая, КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча.
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