Лэмпард высказался о предстоящем матче «Челси» с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.
«У меня обычные требования и основы перед этим матчем, о которых я много говорил с тех пор, как пришёл сюда. Их непросто выполнить, нужно тренироваться и готовиться, и это должно быть как стандартный набор. К сожалению, мы недостаточно регулярно соблюдаем этот стандарт. В краткосрочной перспективе, за две игры, которые осталось провести за три дня, игроки должны достичь стандарта и уровня производительности, как это было в матче с «Манчестер Сити», — приводит слова Лэмпарда Football.london.
Матч 32-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится 25 мая. В заключительном туре АПЛ лондонский клуб сыграет «Ньюкаслом».
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