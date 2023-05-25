Итальяно прокомментировал поражение «Фиорентины» в финале Кубка Италии с «Интером»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение команды в финале Кубка Италии с «Интером» (1:2).

«Мы начали очень сильно, создали много моментов после того, как открыли счёт, но затем позволили «Интеру» провести контратаку, которой можно было избежать при счете 1:1. Во втором тайме мы сделали всё, создали множество голевых моментов и создали большие проблемы для «Интера». Жаль, мы уходим с сожалением, потому что я думаю, что мы играли на том же уровне, что и фантастический «Интер». Мы практически ничего не давали сделать «Интеру» до того, как они сравняли счёт, потом потеряли целостность на 15 минут, и они воспользовались этим. Детали имеют решающее значение на этом уровне. Сегодня мы создали моменты, но не были такими хладнокровными, как «Интер», — приводит слова Итальяно Football Italia.

Отметим, «Интер» во второй раз подряд выиграл Кубок Италии.