Итальяно прокомментировал поражение «Фиорентины» в финале Кубка Италии с «Интером»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение команды в финале Кубка Италии с «Интером» (1:2).
«Мы начали очень сильно, создали много моментов после того, как открыли счёт, но затем позволили «Интеру» провести контратаку, которой можно было избежать при счете 1:1. Во втором тайме мы сделали всё, создали множество голевых моментов и создали большие проблемы для «Интера». Жаль, мы уходим с сожалением, потому что я думаю, что мы играли на том же уровне, что и фантастический «Интер». Мы практически ничего не давали сделать «Интеру» до того, как они сравняли счёт, потом потеряли целостность на 15 минут, и они воспользовались этим. Детали имеют решающее значение на этом уровне. Сегодня мы создали моменты, но не были такими хладнокровными, как «Интер», — приводит слова Итальяно Football Italia.
Отметим, «Интер» во второй раз подряд выиграл Кубок Италии.
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