Костылев: Соболеву надо было давать 10 матчей дисквалификации

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал итоги заседания КДК РФС, на котором разбирались события матча 28-го тура между армейцами и «Спартаком» (1:2). Нападающий красно-белых Александр Соболев был дисквалифицирован на четыре матча за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Игрок красно-синих также был удалён за аналогичный жест, но по решению заседания КДК красная карточка и удаление бразильца были отменены.
«Роша точно не виноват. Он просто показал то, что увидел сам. И сделал это в направлении судьи. Вот и всё. Так что отменить удаление – справедливый момент. Поведение Соболева же – не от большого ума. Не понимаю, откуда у него появилась эта нагловатость. Думаю, четыре матча мало для такого. Надо было давать 10 матчей. На 25 тысяч показывает такие жесты. Парень просто без тормозов и не имеет на это права. Полное неуважение. На тебя же смотрят зрители. Это во дворе некрасиво делать, а на таком уровне тем более. Вообще руководство должно за такое башку оторвать. Он ведь подставил весь клуб. Здесь речь даже не о дисциплине – кто он такой, чтобы наплевать на такое количество людей?» — приводит слова Костылева «РБ Спорт».
За два тура до окончания чемпионата России ЦСКА занимает второе место с 54 очками, а «Спартак» третье с 53-мя.
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