Алексей Попов: может, Слуцкому стоит попросить топор, а не медаль за выход «Рубина» в РПЛ

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался насчёт слов бывшего тренера казанской команды Леонида Слуцкого, что тот должен получить медаль за выход в Премьер-Лигу.
«Я бы на месте Слуцкого не просил золотую медаль. Это его дело, как он поступает. Если по регламенту ему положена медаль, значит его право. Может, есть какая-то медаль за вылет из РПЛ или топор. Может, это ему стоит попросить.
Если посмотреть на костяк команды, то эти футболисты шли в команду Леонида Викторовича. Да, его заслуга в выходе «Рубина» в РПЛ есть. Но он провалил свою работу в клубе. Слуцкий вылетел в Первую лигу и его уволили из «Рубина». Это его самая худшая работа», — приводит слова Попова «РБ Спорт».
Слуцкий в прошлом сезоне занял с «Рубином» 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую Лигу.
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