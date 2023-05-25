Игорь Семшов: проблема «Динамо» в руководстве, в каких-то решениях Желько Бувача

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о выступлениях команды.

«Динамо» гнёт свою линию с иностранными тренерами давно, но им надо понять, в какую сторону они развиваются. К сожалению, «бело-голубые» в последнее время выступают то хорошо, то плохо. Им нужна стабильность, тогда придёт результат. Не исключено, что проблема в руководстве, в каких-то решениях Бувача. Нужно по всем направлениям покопаться и понять, почему нет результата, а не всё сваливать на тренера.

Согласен, что футболисты у «Динамо» хорошие, они не враги себе и хотят бороться за высокие места. Но нужно понять, почему так. Не думаю, что когда Йоканович приходил в клуб, команда была хуже, чем при Шварце. Не верю, что Славиша требовал от игроков что-то неимоверное, что они не могут выполнить. Да и класс футболистов «Динамо» настолько силён, что с ними можно поставить любую игру», – приводит слове Семшова Metaratings.