Вячеслав Колосков отреагировал на решение КДК по Александру Соболеву

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета по делу форварда московского «Спартака» Александра Соболева, который показал неприличный жест в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги с ЦСКА. Тот матч завершится победой красно-белых со счётом 2:1.

«КДК очень серьёзный орган, в состав которого входят заслуженные футболисты и люди, разбирающиеся в футболе. Сказать, что у меня иная точка зрения, не позволяет совесть и профессиональные качества. Но я тоже в ответном жесте Роши не увидел неприличное что-то, а разглядел то, что он пытался объяснить судьям, что показывал Соболев. Но это лично моё мнение, я не был на заседании комитета. Я бы мог принять и такое решение, какое сейчас вынес КДК, а мог бы и другое.

Больше, чем на четыре матча Соболева наказывать было нельзя, на меньшее количество игр можно было бы наказать. Но есть регламент, и там всё прописано», – приводит слова Колоскова Metaratings.