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Кузьмичёв: нельзя сказать, что «Зенит» — абсолютно недосягаемый уровень для «Локомотива»

Кузьмичёв: нельзя сказать, что «Зенит» — абсолютно недосягаемый уровень для «Локомотива»
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Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв поделился своим мнением насчёт прогресса команды в весенней части чемпионата.

«Можно ли сказать, что весной «Локомотив» — совершенно другой клуб? Не знаю даже, если честно. Но статистика говорит о том, что мы стали сильнее, чем осенью — набираем больше очков, поднялись в турнирной таблице. Не знаю, сможем ли мы навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне. Наверное, нельзя сказать, что «Зенит» — абсолютно недосягаемый уровень для «Локомотива», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В конце первой половины сезона «Локомотив» занимал 14 место в таблице Российской Премьер-Лиги. За два тура до конца розыгрыша московский клуб уже находится на девятой строчке с 39 очками.

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