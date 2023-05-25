Николай Шпилевский: Кокорин воскрес из небытия и показал, что он топовый футболист

Агент и отец наставника «Ариса» Николай Шпилевский поделился впечатлениями о победе команды в чемпионате, а также рассказал о вкладе российского нападающего Александра Кокорина в успех коллектива.

«Чемпионство «Ариса» — заслуженное, это было очень красиво. Ребята сотворили историю. Это первое чемпионство клуба, считавшегося на Кипре «лифтёром». Но после прихода инвесторов создался боеспособный коллектив, который больше не мечется между лигами, который принял философию Алексея Шпилевского. Ребята сделали всё, что он хотел видеть и достойно преобразили в жизнь. Безумно рад за команду. И еще раз подтвердился класс Саши Кокорина, который воскрес из небытия и показал, что он реально топовый футболист. Хотя изначально было очень много скептиков. К тому же, многие недооценивают уровень чемпионата Кипра, но это реально серьёзная лига, особенно первая шестерка. Рад, что на таком уровне Кокорин показал разницу и доказал, что он действительно мастер», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».