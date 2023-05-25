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Дмитрий Сенников: хорошо, что Баринов остаётся, не будут рушиться игровые связи

Дмитрий Сенников: хорошо, что Баринов остаётся, не будут рушиться игровые связи
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал продление контракта полузащитника Дмитрия Баринова с московским клубом.

«Баринов — хороший футболист. «Локомотив» страхуется, переподписывая его, чтобы за бесплатно Дмитрий не ушёл. Если бы Баринов захотел уехать в другой чемпионат, он бы не подписывал новый контракт с «Локомотивом». Наверное, Дмитрий всё взвесил и подумал, что ему комфортно остаться в своём родном клубе. Для «Локомотива» хорошо, что Баринов остаётся. Не будут рушиться игровые связи. В следующем сезоне можно ставить высокие задачи. Весной команда сыгралась, и потери кого-то из футболистов отрицательно скажутся на игре «Локомотива», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

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