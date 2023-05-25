Фрэнк Лэмпард: Стерлинг — игрок топ-уровня

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на непопадание атакующего полузащитника лондонского клуба Рахима Стерлинга в сборную Англии.
«Я не знаю точных деталей разговоров между Рахимом и Гаретом Саутгейтом. Всё, что я знаю, это то, что Стерлинг — игрок топ-уровня, который много времени играл за сборную Англии. Из моих личных воспоминаний о том, как я играл за Англию в течение многих лет, знаю, что иногда эти матчи в конце сезона представляют собой испытания для людей, которые провели много игр за год, поэтому если был разговор с тренером, то я уверен, что они найдут правильный исход — лучший для Англии и лучший для Рахима», — сказал Лэмпард на пресс-конференции.
В середине июня сборную Англии ожидают два товарищеских матча — с Мальтой и Македонией.
- 25 мая 2023
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