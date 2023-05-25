Тошич — о чемпионских амбициях ЦСКА: в следующем сезоне навяжут борьбу «Зениту»

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о чемпионских амбициях московского клуба.
«ЦСКА пора возвращать себе статус сильнейшего клуба России. В этом сезоне уже есть большой успех — выход в финал Кубка России. Надо обязательно обыгрывать «Краснодар» и завоевывать долгожданный трофей. У команды видны чемпионские амбиции. В следующем сезоне они навяжут борьбу «Зениту» в РПЛ», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».
Подопечные Владимира Федотова после 28 туров Российской Премьер-Лиги занимают второе место в таблице с 54 очками. 11 июня 2023 года ЦСКА предстоит сыграть в Суперфинале Кубка России.
Тошич выступал в ЦСКА с 2010 по 2017 год. За столичный клуб серб провёл 241 матч во всех турнирах, где отметился 47 голами и 41 результативной передачей.
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