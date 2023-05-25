Бобровский — в финале плей-офф НХЛ, «Интер» выиграл Кубок Италии. Главное к утру

Российский голкипер Сергей Бобровский вышел в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги вместе со своей командой «Флорида Пантерз», «Интер» защитил титул в Кубке Италии, гол полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в ворота ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ отменили ошибочно. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Гол за пять секунд до сирены и 36 сейвов Бобровского вывели «Флориду» в финал плей-офф НХЛ.
2. «Интер» переиграл «Фиорентину» и защитил титул в Кубке Италии.
3. ЭСК РФС: гол Михаила Игнатова в ворота ЦСКА отменён ошибочно.
4. «Реал» на последних минутах вырвал победу в матче с «Райо Вальекано».
5. Семак ответил на вопрос о возможности попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.
6. Сергей Бобровский не смог сдержать слёз после выхода «Флориды» в финал Кубка Стэнли.
7. В ЦСКА оценили решение отменить красную карточку Роше в дерби со «Спартаком».
8. Карацев выиграл матч второго круга квалификации «Ролан Гаррос».
9. Международная федерация лыжных видов спорта оставила в силе отстранение россиян.
10. 18-летняя Эрика Андреева пробилась в финал квалификации «Ролан Гаррос» — 2023.
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