Гранат: у «Динамо» ничего не получалось, потому что сделали ставку на иностранцев

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о выступлениях команды.
«В какую сторону развиваться «Динамо» дальше – с иностранным тренером или с российским, примет решение руководство. Но это второстепенный вопрос, всё будет упираться в результат. Даже на второй план отойдёт игра команды, главное – результат. Скорее всего, у бело-голубых ничего не получалось в последнее время, потому что они сделали ставку на иностранных специалистов. Что касается Йокановича, то это точно. По поводу Шварца так сказать не могу. А со Славишей у «Динамо» не было игры и контакта между командой и тренером.
Каррера хотел бы вернуться в Россию? У него могло бы получиться в «Динамо». Почему нет? Массимо показал хорошие результаты со «Спартаком». Он выиграл РПЛ и Суперкубок, это говорит само за себя. Каррера смог бы поднять «Динамо» на то место, на котором оно должно быть», – приводит слова Граната Metaratings.
- 25 мая 2023
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