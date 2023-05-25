Игорь Семшов: «Ахмат» может залезть в тройку лучших по итогам сезона

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о борьбе за призовые места в Российской Премьер-Лиге.

«Я бы не сказал, что «Спартаку» будет проще завоевать второе место, чем ЦСКА, если смотреть на календарь. Красно-белые играют два матча с командами, которые борются за выживание. У всех хорошие шансы быть как вторым, так и третьим. Ещё не надо сбрасывать со счетов «Ростов» и «Ахмат». Грозненцы могут залезть в тройку по итогу сезона. Но всё зависит от самих команд. Все эти клубы теряют очки, поэтому фаворитов нельзя выделить. Сейчас каждая игра будет вызовом для каждого коллектива. «Ростов» последние игры не набирает очки, «Спартак» обыграл ЦСКА, хотя до дерби армейцы смотрелись предпочтительнее. Все четыре команды имеют реально хорошие шансы, чтобы завоевать и второе, и третье места. Всё зависит от конкретных матчей.

Все эти четыре команды в последнее время стабильны. Да, кто-то какой-то отрезок чемпионата провёл лучше, а кто-то хуже, но каждый готов завоевать медали. В последние два тура будет очень большая интрига, тем более сейчас многие друг с другом встречаются. И «Спартаку» будет нелегко, несмотря на то что они играют с командами из нижней части турнирной таблицы. Давно не было такой развязки и такого напряжения в РПЛ», – приводит слова Семшова Metaratings.