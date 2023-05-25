Андрес Иньеста покинет «Виссел Кобе» по окончании сезона

Полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста покинет команду по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
«Спустя пять лет после перехода мы хотели бы сердечно поблагодарить Андреса Иньесту за огромный вклад в развитие клуба!» — гласит официальное заявление клуба, опубликованное в социальных сетях.
39-летний Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» в 2018 году на правах свободного агента из «Барселоны», где играл до этого всю свою карьеру. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за японскую команду пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. С «Виссел Кобе» Иньеста выиграл два трофея — Кубок и Суперкубок Японии. Ранее стало известно, что летом этого года «Барселона» и «Виссел Кобе» проведут товарищеский матч.
- 25 мая 2023
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