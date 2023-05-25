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Канчельскис: Слуцкий внёс вклад в выход «Рубина» в РПЛ, его нужно отблагодарить медалью

Канчельскис: Слуцкий внёс вклад в выход «Рубина» в РПЛ, его нужно отблагодарить медалью
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на заявление бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о том, что он получит медали за выступление в Мелбет Первой лиге вместе с командой.

«Медали дают, если ты отработал 50% сезона. Есть правила, и мы должны их выполнять. Да, не получилось, но он же вклад внёс. Здесь не должно быть споров или сомнений, давать ли медаль. Его тоже нужно отблагодарить. Если будут предложения, он может вернуться к тренерской деятельности.

Почему нет? Пока со средними и маленькими клубами у него не получается. Значит, на это есть причины. В любом случае его можно поздравить с выходом «Рубина» в Премьер-Лигу», – цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Леонид Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре прошлого года. Казанская команда, выступавшая в Первой лиге, обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона. Слуцкий должен будет получить медаль согласно регламенту первенства, так как отработал в «Рубине» 19 туров.

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