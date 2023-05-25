Болельщикам «Зенита» разрешат выйти на газон и станцевать после матча с «Факелом»
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Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о проведении специальной акции для болельщиков команды после последнего домашнего матча сезона в 30-м туре РПЛ с воронежским «Факелом».
Все посетители «Газпром Арены» смогут выйти на газон стадиона, потанцевать на нём и сделать фотографии. За музыкальное сопровождение праздника будет отвечать диджей, имя которого пока не раскрывается.
«Зенит» и «Факел» сыграют в Санкт-Петербурге 3 июня. Это будет заключительный матч всего сезона, в котором санкт-петербургский клуб досрочно выиграл чемпионский титул. «Зенит» стал чемпионом России уже в пятый раз подряд.
Для посещения матчей в рамках РПЛ с декабря прошлого года требуется иметь карту болельщика.
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