Болельщикам «Зенита» разрешат выйти на газон и станцевать после матча с «Факелом»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о проведении специальной акции для болельщиков команды после последнего домашнего матча сезона в 30-м туре РПЛ с воронежским «Факелом».

Все посетители «Газпром Арены» смогут выйти на газон стадиона, потанцевать на нём и сделать фотографии. За музыкальное сопровождение праздника будет отвечать диджей, имя которого пока не раскрывается.

«Зенит» и «Факел» сыграют в Санкт-Петербурге 3 июня. Это будет заключительный матч всего сезона, в котором санкт-петербургский клуб досрочно выиграл чемпионский титул. «Зенит» стал чемпионом России уже в пятый раз подряд.

Для посещения матчей в рамках РПЛ с декабря прошлого года требуется иметь карту болельщика.