Министр спорта Башкирии: футбол для нас — ключевой вид спорта, «Уфа» республике нужна

Министр спорта Башкортостана, председатель правления «Уфы» Руслан Хабибов заявил, что футбол является ключевым видом спорта для республики, а уфимский клуб необходим региону. Также чиновник рассказал, что Минспорта Башкирии пытается помогать команде решать финансовые проблемы.

«Понятно, что мы ставили другие задачи перед собой, но основная задача на сегодняшний день – это остаться в Первой лиге, и такая задача, я уверен, будет решена. У вас есть опытный руководитель, которому мы доверяем, Шамиль Газизов, у вас есть хороший тренерский штаб. Игра с «КАМАЗом» показала, что побеждать возможно, побеждать нужно.

Как министр спорта республики Башкортостан хочу вас заверить, что футбол для нас – ключевой вид спорта, футбольный клуб «Уфа» республике нужен. Да, есть и были определённые вопросы с финансированием, эти вопросы мы решаем. Сегодня очередной транш финансирования мы направили, вопросы по заработной плате на сегодняшний день мы решили, на сегодняшний день долгов перед игроками не будет.

С финансированием в последнее время непросто, мы вас финансируем из двух источников, это бюджетный источник, который утверждён в законе, но есть и внебюджетный источник, который нам приходиться изыскивать.

Лицензирование в этом году мы прошли общими усилиями, и я с этим столкнулся, взаимодействовал на уровне РФС. Ещё раз хочу сказать, что те вопросы и проблемы, которые возникают у клуба, — мы вас одних не оставляем с этими вопросами и проблемами, а решаем их вместе. Вопросы погашения этой небольшой задолженности и вопросы с региональным фондом мы решали при поддержке и на уровне главы республики», — приводит слова Хабибова официальный сайт «Уфы».