Газизов — болельщикам «Уфы»: ваша поддержка стоит больше, чем деньги

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поблагодарил болельщиков уфимского клуба за поддержку команды, отметив, что она стоит больше, чем деньги. Также функционер выразил уважение футболистам, которые не стали жаловаться на проблемы по выплате заработной платы.

«Я знаю, что ни один из наших футболистов ни слова не сказал про зарплату. Никто не жаловался, что ему там что-то задержали, так что пацанам огромное, огромное спасибо и респект, это касается и тренеров, и людей, которые вокруг клуба. Они все бойцы, мы это доказывали ни раз, и, какой бы результат ни был, он будет до талого, мы будем биться, мы знаем, что нам предстоит, мы это проходили. В нашей жизни нельзя на 100% говорить уверенно, но, я надеюсь, этот импульс даст нам большой-большой толчок. Важно, что у команды есть боевой дух. Ваша поддержка стоит больше, чем деньги. Большое спасибо, мы будем стараться», — приводит слова Газизова официальный сайт «Уфы».