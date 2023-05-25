Лэмпард — о «Челси»: когда выключаешься, включиться снова очень тяжело

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард допустил, что синим будет трудно с ходу включиться в новый сезон.

«Премьер-лига развивается очень быстро, все команды развиваются и пытаются делать одно и то же. Появляются такие команды, как «Ньюкасл», «Брайтон» и «Астон Вилла», и их нельзя не учитывать. Мой опыт в футболе подсказывает, что, если ты выключаешься, включиться по новой не так-то просто.

Не всегда получается сделать это за одну ночь. Это уже будет не моей зоной ответственности, но, исходя из моего многолетнего опыта нахождения в стабильном клубе, стоит только выключиться – и включиться уже становится тяжело. Это будет испытанием для «Челси» в следующем сезоне», — приводит слова Лэмпарда Goal.

На данный момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, но ещё может подняться на одну строчку выше, на которой располагается «Кристал Пэлас».