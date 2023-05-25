«Зенит» — о 98-летии клуба: футбольная столица России давно переехала в Петербург

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте выпустил поздравление болельщиков команды с 98-летием клуба, где заявил, что футбольная столица России давно и уверенно переехала в Санкт-Петербург.

«За 98 лет клубный музей петербуржцев пополнился 26 трофеями. Среди них: десять Кубков чемпионов страны, пять национальных Кубков, восемь Суперкубков страны, Кубок Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА. День рождения — прекрасный повод напомнить, что «Зенит» — единственный футбольный клуб России, являющийся обладателем всех высших наград как советского, так и российского первенства.

Всё это говорит о том, что футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург, под сине-бело-голубое небо великого города. И мы с гордостью продолжим делать всё, что в наших силах, чтобы она осталась здесь навсегда. С праздником!» — гласит заявление клуба.