Масалитин: Соболев подвёл «Спартак». Возможно, в оставшихся играх его и не хватит команде

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл команду своей четырёхматчевой дисквалификацией. По мнению Масалитина, в оставшихся играх нынешнего сезона красно-белым может не хватить основного форварда.

«Хорошо, что КДК РФС не подошли к вопросу формально: и нашим, и вашим. А действительно вникли в проблему, невзирая на фамилии и команды. Очень хорошо разобрались с красной карточкой Роши, которую отменили.

Дисквалификация Соболева на четыре матча послужит примером для других футболистов — нужно быть сдержанным. Если проанализировать сезон «Спартака», то Соболева должны были удалять в пяти-шести матчах. В таком случае он пропустил бы половину чемпионата. Руководству «Спартака» нужно обратить внимание на поведение Соболева. Понятно, что его накажут и денежно, но если клуб рассчитывает на него в дальнейшем, то нужны воспитательные меры.

Соболев подвёл себя, команду и болельщиков. Возможно, в оставшихся двух играх чемпионата его и не хватит «Спартаку». Всё-таки он тоже определяющее лицо команды. Конечно, руководству необходимо проводить с ним беседы. Может быть, даже перед каждой игрой», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.