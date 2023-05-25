Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрнандес приостановил переговоры по новому контракту с «Баварией» ради перехода в «ПСЖ»

Эрнандес приостановил переговоры по новому контракту с «Баварией» ради перехода в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес приостановил переговоры с клубом о новом контракте ради возможного перехода во французский «ПСЖ». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «ПСЖ» хочет приобрести центральных защитников в условиях возможного ухода Серхио Рамоса и Преснела Кимпембе. Парижане уже договорились о переходе футболиста миланского «Интера» Милана Шкриньяра. Также «ПСЖ» хочет приобрести и Эрнандеса.

Сам защитник «Баварии» хотел бы перейти в «ПСЖ», так как парижский клуб уже представил ему проект развития клуба. Ради возможного перехода в стан чемпиона Франции Эрнандес приостановил переговоры о новом контракте с мюнхенцами. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 2027 года.

Материалы по теме
Кто станет чемпионом Германии и в каком еврокубке сыграет Головин? Интриги в топ-5 лигах
Кто станет чемпионом Германии и в каком еврокубке сыграет Головин? Интриги в топ-5 лигах

Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023