Эрнандес приостановил переговоры по новому контракту с «Баварией» ради перехода в «ПСЖ»

Защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес приостановил переговоры с клубом о новом контракте ради возможного перехода во французский «ПСЖ». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «ПСЖ» хочет приобрести центральных защитников в условиях возможного ухода Серхио Рамоса и Преснела Кимпембе. Парижане уже договорились о переходе футболиста миланского «Интера» Милана Шкриньяра. Также «ПСЖ» хочет приобрести и Эрнандеса.

Сам защитник «Баварии» хотел бы перейти в «ПСЖ», так как парижский клуб уже представил ему проект развития клуба. Ради возможного перехода в стан чемпиона Франции Эрнандес приостановил переговоры о новом контракте с мюнхенцами. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 2027 года.

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