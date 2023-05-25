Корнеев: смена фамилии влияет как‑то кармически. Надеюсь, в случае Сычевого это не так

Бывший футболист «Барселоны», ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев высказался о снижении результативности нападающего Владимира Сычевого после перехода в «Крылья Советов» и смены фамилии. Также Корнеев высказался о форварде ЦСКА Фёдоре Чалове, назвав его сильные качества.

«Смена фамилии влияет как‑то кармически. Я могу быть неправ, но такое суждение есть. Надеюсь, что в его случае это не так.

Чалов — творческий игрок, техничный, тонко чувствует ситуацию. Он достаточно мощный, хороший исполнитель, хорошо играет комбинационно. Нельзя сказать, что Фёдор супербыстрый, но и не медленный», — приводит слова Игоря Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, ранее Писарский и Чалов вошли в список претендентов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ.