Пресс-служба РПЛ поздравила «Зенит» с днём рождения и назвала его легендарным клубом

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) поздравила «Зенит» с днём рождения. Сегодня, 25 мая 2023 года, исполняется 98 лет с момента создания санкт-петербургского клуба. Представители РПЛ назвали «Зенит» легендарным клубом.

«Сегодня 98 лет исполняется легендарному клубу, чемпиону СССР, девятикратному чемпиону РПЛ, обладателю Кубка и Суперкубка УЕФА петербургскому «Зениту».

От всей души поздравляем действующих чемпионов #МирРПЛ, всех игроков и сотрудников клуба, а также многочисленную армию болельщиков «Зенита», — написала пресс-служба РПЛ в телеграм-канале лиги.

Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Это уже пятое золото чемпионата России для сине-бело-голубых подряд.