Нойер поделился воспоминаниями о победе «Баварии» в ЛЧ в 2013 году

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился воспоминаниями о победе в Лиге чемпионов в 2013 году, отметив, что этот титул стал одним из важнейших в его карьере.

«Насколько победа в Лиге чемпионов 2013 года важна для моей карьеры? Это определённо один из важнейших титулов! В предыдущем сезоне мы были вторыми и должны были справиться с проигранным финалом, мотивация была огромной, но и давление тоже было велико. Мы хотели доказать это всем, в том числе и себе. Мы были фантастической командой с отличным тренерским штабом», — приводит слова Нойера Abendzeitung.

В финале Лиги чемпионов 2013 года «Бавария» играла с дортмундской «Боруссией» на английском «Уэмбли». Мюнхенцы одержали победу со счётом 2:1.