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Нигматуллин — о жестах Соболева и Роши: причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект

Нигматуллин — о жестах Соболева и Роши: причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект
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Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался насчёт четырёхматчевой дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Я ожидал, что Роше отменят красную карточку. Ему пришлось на руках показывать то место, которое ему показали, — иначе поступить не мог. Судья неправильно его понял.

Оба показали вроде бы одинаковые вещи, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект. Поэтому он и получил такую дисквалификацию. Состоялась показательная порка, но, наверное, всё логично. Футбол смотрят и дети, и женщины — такие жесты показывать нельзя.

Надеялся, что Саша получит меньшую дисквалификацию. С другой стороны, хорошо, что дали не шесть матчей», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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