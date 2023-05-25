В УПЛ вратарь забил в свои ворота. Для него этот автогол стал третьим за карьеру

Вратарь «Колоса» Евгений Волынец отметился автоголом в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (0:3).
Для 29-летнего уроженца Канева (Черкасская область) этот автогол стал третьим в рамках чемпионата Украины. На восьмой минуте встречи Волынец получил передачу от своего защитника, но вместо того, чтобы выбить мяч дальше в поле, решил посоревноваться в дриблинге с Кахимом Пэррисом.
В итоге мяч от штанги попал прямиком в сетку. Таким образом, Волынец стал первым голкипером, которому удалось трижды поразить свои ворота в украинском первенстве.
По данным sport.ua, свой первый автогол Волынец забил в июле 2020 года в домашнем матче ковалёвцев с «Днепром-1» (4:1). А месяц спустя Евгений «отличился» уже в гостях во встрече с «Шахтёром» (1:3).
- 25 мая 2023
-
12:55
-
12:54
-
12:41
-
12:38
-
12:36
-
12:28
-
12:14
-
12:00
-
11:59
-
11:53
-
11:48
-
11:41
-
11:31
-
11:30
-
11:14
-
11:11
-
11:10
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:42
-
10:30
-
10:24
-
10:16
-
10:03
-
10:01
-
09:58
-
09:58
-
09:47
-
09:39
-
09:37
-
09:34
-
09:30
-
09:23