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В УПЛ вратарь забил в свои ворота. Для него этот автогол стал третьим за карьеру

В УПЛ вратарь забил в свои ворота. Для него этот автогол стал третьим за карьеру
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Вратарь «Колоса» Евгений Волынец отметился автоголом в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (0:3).

Для 29-летнего уроженца Канева (Черкасская область) этот автогол стал третьим в рамках чемпионата Украины. На восьмой минуте встречи Волынец получил передачу от своего защитника, но вместо того, чтобы выбить мяч дальше в поле, решил посоревноваться в дриблинге с Кахимом Пэррисом.

В итоге мяч от штанги попал прямиком в сетку. Таким образом, Волынец стал первым голкипером, которому удалось трижды поразить свои ворота в украинском первенстве.

По данным sport.ua, свой первый автогол Волынец забил в июле 2020 года в домашнем матче ковалёвцев с «Днепром-1» (4:1). А месяц спустя Евгений «отличился» уже в гостях во встрече с «Шахтёром» (1:3).

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