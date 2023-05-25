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Переход Мудрика в «Челси» попал в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal

Переход Мудрика в «Челси» попал в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal
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Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в топ-10 худших трансферов сезона в АПЛ по версии издания Goal.

22-летний футболист перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Украинец сыграл за лондонцев 14 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

Топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal выглядит следующим образом:

  1. Ришарлисон (из «Эвертона» в «Тоттенхэм», € 58 млн).
  2. Марк Кукурелья (из «Брайтона» в «Челси»,  € 65,3 млн).
  3. Калвин Филлипс (из «Лидса» в «Манчестер Сити»,  € 49 млн).
  4. Михаил Мудрик (из «Шахтёра» в «Челси»,  € 70 млн).
  5. Джесси Лингард (из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форрест», бесплатно).
  6. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»,  € 95 млн).
  7. Артур (из «Ювентуса» в «Ливерпуль», аренда).
  8. Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Барселоны» в «Челси»,  € 12 млн).
  9. Калиду Кулибали (из «Наполи» в «Челси»,  € 38 млн).
  10. Рахим Стерлинг (из «Манчестер Сити» в «Челси»,  € 56,2 млн).
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