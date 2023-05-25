Глейзер оплатил самолёт с клубных денег, чтобы попасть на финал Кубка Англии среди женщин

Владелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер потратил € 287,5 тыс., чтобы прилететь в Лондон на финал женского Кубка Англии. Расходы на перелёт Глейзер возложил на клуб, сообщает The Athletic.

В воскресенье, 14 мая, состоялся финал женского Кубка Англии, встречались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Победу одержала лондонская команда со счётом 1:0. Матч поставил рекорд по посещаемости — вживую за игрой наблюдали 77 390 человек.

Одним из присутствующих на трибунах лондонского «Уэмбли» был Аврам Глейзер, владелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». По данным источника, чтобы попасть на финал Кубка Англии, Глейзер заказал частный рейс из Тампы (Флорида) в Лондон.

При этом расходы на перелёт были отнесены на счёт манкунианского клуба, один игрок женской команды которого в год зарабатывает порядка € 80 тыс. Таким образом, перелёт Глейзера из США в Англию обошёлся клубу в 3,5 годовой зарплаты футболистки женской команды.

Отметим, что женская команда «Челси» за победу в Кубке Англии получила € 115 тыс. в качестве призовых.