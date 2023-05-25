Никита Чернов: относительно невиновности Ларина всё было ясно изначально
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал новость о том, что бывший директор спортивной школы «Чертаново» Николай Ларин вышел на свободу.
«Я безусловно рад. Все, кто хоть немного разбирается в футболе, всё понимали. Относительно его невиновности всё было ясно изначально. Ничего плохого за Лариным никто никогда не замечал. Он очень хороший человек», — цитирует Чернова Sport24.
В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам лишения свободы за мошенничество.
Вчера, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.
На состоявшемся заседании Ларин выступил по апелляции на приговор суда. Он попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
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