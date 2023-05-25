Бушманов: Литвинов более перспективный футболист, чем Глебов

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, может ли пригодиться полузащитник «Ростова» Данил Глебов «Спартаку».

«На мой взгляд, в «Спартаке» есть футболисты как минимум не слабее Глебова. Литвинов более перспективный игрок, чем Глебов. Не вижу смысла менять Руслана на Данила. Литвинов более разносторонний футболист», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартаку» интересен капитан «Ростова» 23-летний Данил Глебов, который в этом сезоне провёл на поле в рамках Российской Премьер-Лиги 27 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Руслан Литвинов, которому в августе исполнится 22 года, отыграл 23 матча в чемпионате России, забил три гола и отдал одну голевую передачу.