Агент Крамарича: контракт с «Сочи» не подписан

Футбольный агент Матей Шкегро заявил, что нападающий «Браво» Мартин Крамарич пока не подписывал контракт с «Сочи», но подтвердил, что предложение из России у его клиента есть.

«Нет, это неправда, пока контракт не подписан. У Мартина есть несколько предложений, но пока пока нет ничего официально. Могу сказать, что у него есть предложение из России.

Через пару дней будет официальное заявление. Не боится ли Мартин ехать в Россию из-за политической ситуации? Нет. Политика не имеет ничего общего со спортом, так что не беспокойтесь», — цитирует Шкегро «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что нападающий словенского «Браво» Мартин Крамарич заключил трёхлетнее соглашение с футбольным клубом «Сочи». В нынешнем сезоне 31-летний Крамарич провёл 32 матча в составе «Браво», забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.