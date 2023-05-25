Сутормин допустил, что уйдёт из «Зенита»

Российский полузащитник санкт-петербургского Зенита Алексей Сутормин допустил возможность ухода из клуба.

«Остаюсь ли в «Зените»? Посмотрим. Понятно, что хочется больше игровой практики, хотелось бы, чтобы мой вклад в чемпионство был побольше. Посмотрим, как оно будет, загадывать не стоит. Не исключаю ли уход? Не исключаю», – заявил Сутормин в эфире Youtube-канала «СБГ Шоу».

За «Зенит» Сутормин выступает с 2019 года. В сезоне-2022/2023 29-летний полузащитник провёл в составе команды Сергея Семака 18 матчей и не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее футболист выступал за астраханский «Волгарь», «Оренбург» и казанский «Рубин». За сборную России Сутормин отыграл три матча и забил один гол.